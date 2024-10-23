Türkiye'den İspanya'ya yüzüyor: 10 bin kilometreyi 10 yılda yüzecek

Yaklaşık 10 ülkenin kıyısından geçeceğim, aslında 8 bin kilometre gideceğim ama düz bir doğrusal bir çizgide gidemiyorum denizde. Bu yüzden 10 bin kilometreye yakın bir mesafe yapıyor. Ben yapabilirim, yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum. Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var. Bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da vardı bu, 35 yaşındaki bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır. Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir özgüven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum" dedi.