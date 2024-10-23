Türkiye'den İspanya'ya yüzüyor: 10 bin kilometreyi 10 yılda yüzecek
İsveçli maceraperest Jari Cennet Tammi, çadırını sırtlayıp Marmara Denizi'nden İspanya'ya kadar yüzme kararı aldı. İstanbul'dan denize atlayan Tammi, sadece yüzerek tüm yolculuğunu sürdürüyor ve molalarını kıyıda kamp kurarak veriyor.
Yüzme yolculuğunda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere'ye ulaşan 65 yaşındaki İsveçli maceraperest Jari Cennet Tammi, burada Mesut ve Nilüfer Adalı Ayvacıklı çifti tarafından karşılandı ve misafir edildi. Türkiye'den İspanya'ya uzanan bu büyük macerada yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafeyi 10 yılda kat etmeyi hedefleyen Tammi, Türk halkının inanılmaz misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.