Türkiye'den Japonya ve Güney Kore'ye gidiyor

İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Türk balıkçıları geçen yıl 12 bin 534 orkinos avladı. Önceki yıla göre yüzde 256 artan orkinosların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu.



Türk ihracatçıları açık sularda yakalanan orkinosları, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere, Rusya, Japonya, ABD, Almanya, Meksika ve Yunanistan'a ihraç etti.



Geçen yıl ihracattan elde edilen gelir, 2023'e göre yüzde 153 artarak 130 milyon dolara çıktı. Bu rakamın 99 milyon doları Japonya'ya, 29,5 milyon doları ise Güney Kore'ye yapılan dış satımdan geldi.



