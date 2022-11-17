Türkiye'den Sudan polisine toplumsal olaylara müdahale eğitimi

Sudan Çevik Kuvvet Eğitim Müdürü Nizar Abdurrahman da halkın huzuru için güvenlik birimlerini güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Kimsenin malına ve canına zarar gelmemesini, vatandaşlarımızı ve ülkemizi korumayı hedefliyoruz. Polisimiz, kısa sürede toplumsal olaylara karşı koymada tecrübe, güç ve dinamizm kazandı. Türkiye’ye desteği için teşekkür ediyorum.” dedi.