Türkiye'den vizesiz gidilebilecek Balkan ülkeleri: Keşfetmeyi seven gezginlerin ilk tercihi
Tarihi, kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfetmeyi seven gezginlerin ziyaret edebileceği Balkan ülkeleri listenledi. Vize şartı bulunmayan Balkan ülkeleri, özellikle kış aylarında kültür ve kayak turizmi için tercih ediliyor. Peki, Türkiye'den vizesiz hangi Balkan ülkelerine gidilebilir?
BALKANLAR'IN KALBİNDE YER ALAN KENT: SARAYBOSNA
Tarihi derinliği ve atmosferiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, yeşil doğası, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan kalma mimarisi, kendine has lezzetleri, kültürel atmosferiyle Balkanların özel şehirleri arasında yer alıyor. Balkanlar'ın kalbinde yer alan kent, geçmişin ve bugünün harmanlandığı atmosfere sahip.