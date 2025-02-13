Türkiye'den vizesiz gidilebilecek Balkan ülkeleri: Keşfetmeyi seven gezginlerin ilk tercihi

"ADRİYATİK'İN İNCİSİ KARADAĞ"

Tarihinin yanı sıra çok sayıda doğal güzelliğe sahip bir diğer ülke de Kosova. Ülke, özellikle tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin tercihinde bulunuyıor. Başkent Priştine, kültürel etkinlikleri ve gece hayatıyla dikkati çekerken, tarihi şehir Prizren, Osmanlı döneminden kalma mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor.



Priştine'nin önemli tarihi yapılarından biri olan 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilen Fatih Camii, Osmanlı padişahı I. Murat'ın Kosova Savaşı'nda ş2ehit düştüğü yerde bulunan Sultan Murad Türbesi, Osmanlı Dönemi'nden kalma şehrin sembollerinden biri olan Saat Kulesi, ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 2008den beri her yıl farklı tasarımla boyanan önemli bir sembol olan Yeni Doğan Bebek Anıtı (Newborn Monument), ülkenin tarihi ve kültürel mirasını barındıran Kosova Ulusal Müzesi görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.





