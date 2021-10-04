Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Türkiye’de pek bilinmeyen bardo türü yerli at misafir ediliyor. Bardo, erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesi sonucu doğan melez hayvan türüne deniyor.

İHA 04.10.2021 - 14:53

Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Türkiye’de nadir bilinen erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesi sonucu doğan melez hayvan türü ‘bardo’ misafir ediliyor.

Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 2

Muş’ta geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu yaralanan eşek ve yavrusu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Arka ayaklarından yaralanan anne eşek tedavi altına alındı. 8 aylık yavrusunun da bakımları yapıldı.

Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 3

Ancak bakımı yapılan yavrunun ne sıpaya ne de katıra benzememesi dikkat çekti.

Araştırma sonucu bu yavrunun erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez hayvan bardo olduğu tespit edildi.

Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 4

“8 AYLIK YAVRUNUN BAKIMINI YAPIYORUZ”

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ‘bardo’ isimli melez hayvanın Türkiye’de nadir bilindiğini söyledi.

Aslan, yaban hayvanlarının yanı sıra bazen sahipsiz ve evcil yaralı hayvanların tedavisini de yaptıklarını belirtirken, “Yaralanan eşek ve yavrusu bize getirildi. Annesinin tedavisini yaptık, 8 aylık yavrunun ise bakımını yapıyoruz” dedi.

Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 5

“EŞEK GÖRÜNÜMLÜ AT”

Aslan, “Sahipsiz hayvanlar kendiliğinden birleşip üremesini devam ettiriyor. Bazen daha güçlü birey elde etmek için melezleştiriliyorlar. Babası at, annesi ise eşek olan melez hayvana ‘bardo’ diyoruz. Halk arasında ismi çok bilinmez. Eşek görünümlü at ismi de verilebilir” diye konuştu.
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 6
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 7
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 8
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 9
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 10
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 11
Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo - 12

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