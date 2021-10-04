Türkiye’de nadir bilinen melez hayvan: Bardo

İHA 04.10.2021 - 14:53
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, Türkiye’de nadir bilinen erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesi sonucu doğan melez hayvan türü ‘bardo’ misafir ediliyor.
Muş’ta geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu yaralanan eşek ve yavrusu, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Arka ayaklarından yaralanan anne eşek tedavi altına alındı. 8 aylık yavrusunun da bakımları yapıldı.
Ancak bakımı yapılan yavrunun ne sıpaya ne de katıra benzememesi dikkat çekti.
Araştırma sonucu bu yavrunun erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez hayvan bardo olduğu tespit edildi.
Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ‘bardo’ isimli melez hayvanın Türkiye’de nadir bilindiğini söyledi.
Aslan, yaban hayvanlarının yanı sıra bazen sahipsiz ve evcil yaralı hayvanların tedavisini de yaptıklarını belirtirken, “Yaralanan eşek ve yavrusu bize getirildi. Annesinin tedavisini yaptık, 8 aylık yavrunun ise bakımını yapıyoruz” dedi.