Türkiye için kritik iki tarih 2050 ve 2100: Üç ihtimal var, üçünde de tablo olumsuz
Türkiye’nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor. Yüzde 15,1’lik genç nüfus oranıyla dünya ortalamasının altında yer alan Türkiye’nin 2050 ve 2100 yıllarına ilişkin projeksiyonları bu oranın yüzde 10’un altına gerileyebileceğini ortaya koyarken, tüm projeksiyonlarda, genç nüfustaki azalış dikkat çekiyor.
Nüfus projeksiyonları, Türkiye’nin genç nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranının, 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10’un altına gerileyebileceğini gösterdi.