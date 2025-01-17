Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar!
Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin 26 ilinde faaliyet gösteren "kombi bakımı" çetesine operasyon düzenlendi. 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yapan çetenin lideri Antalya'da yakalandı.
Kıryehir İl Emniyet Müdürlüğü, "kombi bakımı kampanyası" adı altında vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Şüphelilerin '0850' numaralı hatlar kullanarak vatandaşlara uygun fiyatlı sigortalı kombi bakımı yapacaklarını ve garanti süresini uzatacaklarını söyledikleri belirlendi.