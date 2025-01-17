Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar!

"AZILI DOLANDIRICI" ÇIKTILAR

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden L.D. ve D.A., yetkili servis görünümünde dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Y.V. ve M.G. ise Kervansaray Mahallesi'nde takiple gözaltına alındı.