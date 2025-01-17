Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar!

Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin 26 ilinde faaliyet gösteren "kombi bakımı" çetesine operasyon düzenlendi. 1,5 milyon liralık dolandırıcılık yapan çetenin lideri Antalya'da yakalandı.

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 1

Kıryehir İl Emniyet Müdürlüğü, "kombi bakımı kampanyası" adı altında vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Şüphelilerin '0850' numaralı hatlar kullanarak vatandaşlara uygun fiyatlı sigortalı kombi bakımı yapacaklarını ve garanti süresini uzatacaklarını söyledikleri belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 2

Kırşehir merkezli çetenin Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı'ya yayılan çetenin kendilerini kombi bölge servisi olarak tanıttıkları, farklı arızalar varmış gibi tamirat ve parça değişimi göstererek yüksek meblağlarda para talep ettikleri belirlindi. Çetenin ayrıca sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 3

"AZILI DOLANDIRICI" ÇIKTILAR

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden L.D. ve D.A., yetkili servis görünümünde dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Y.V. ve M.G. ise Kervansaray Mahallesi'nde takiple gözaltına alındı.

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 4

Şüphelilerin 100'den fazla dolandırıcılık kaydının bulunduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli tutuklandı. Diğer yandan evlere kombi için gittikleri belirlenen şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 5

ÇETE LİDERİ ANTALYA'DA YAKALANDI

4 kişinin beyanlarına istinaden polis tarafından yapılan çalışmada, çete liderinin Antalya'da yaşayan Y.B., olduğu belirlendi. Y.B., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Kırşehir'e getirildi. Gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'nin 26 ilinde yayılan kombi çetesine operasyon: 1 milyon 500 bin liralık vurgun yaptılar! - 6
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