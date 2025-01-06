Türkiye'nin 4. büyük gölünde harekete geçildi: 90 kişilik ekip çalışıyor
Eğirdir Gölü'nde alg patlaması ve kirliliği önlemek için yosun temizliği tüm hızıyla sürüyor. Özel makinelerle toplanan 600 çuval yosun bertaraf edilirken, 90 kişilik ekip su kalitesini artırmak ve ekosistemi korumak için çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde, alg patlaması ve biyolojik kirliliğin etkilerini azaltmaya yönelik temizlik çalışmaları 2025 yılında da tüm hızıyla sürüyor. Göl yüzeyinde kötü görüntüye ve kokuya neden olan yosun ve sucul bitkiler, özel araçlarla toplanarak bertaraf ediliyor.