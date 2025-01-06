Türkiye'nin 4. büyük gölünde harekete geçildi: 90 kişilik ekip çalışıyor

KORUMA STATÜSÜ

Eğirdir Gölü ve çevresindeki alanlar, "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsüyle özel koruma altına alınmış durumda. Bu düzenlemeler, bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasını ve ekosistem dengesinin sağlanmasını hedefliyor. Devam eden temizlik çalışmalarıyla göldeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve su kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Göl yüzeyindeki yosunların temizlenmesi, hem çevresel sağlığı iyileştirmek hem de bölgenin doğal güzelliğini korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.