Türkiye’nin 58’inci havalimanı açılıyor: “5 milyon vatandaşa hizmet verecek”
Türkiye’nin 58’inci havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, hizmete giriyor. Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 10 Ağustos günü açılacak. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın 5 milyon vatandaşa hizmet vereceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin gökyüzüne açılan 58’inci kapısı olarak adını tarihe yazdıracağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, havalimanının 10 Ağustos saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.Bakan Uraloğlu, havalimanının 10 Ağustos saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.