Türkiye’nin 58’inci havalimanı açılıyor: “5 milyon vatandaşa hizmet verecek”

“BÖLGEYE YAKIŞAN MUHTEŞEM BİR ESER”

Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayısını 61’e çıkaracaklarının altını çizerek, “Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova’nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.” ifadelerini kullandı.

“5 MİLYONUN ÜSTÜNDEKİ VATANDAŞIMIZA HİZMET EDECEK”

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, “Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır.” dedi.