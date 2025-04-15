Türkiye'nin AB tescilli tek nar çeşidi: Budaması 1 ay sürüyor
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narında budama çalışmaları başladı.
İlkbaharın gelişiyle birlikte Suruç Ovası’nda nar bahçelerinde hummalı bir çalışma başladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narı, budama işlemleriyle yeni sezona hazırlanıyor.
Budama işlemiyle 3-4 ana dal bırakılan Suruç narında yeni çıkan sürgünler, ağacın enerjisini meyveye yönlendirmesi amacıyla kesiliyor. Bu sayede narların daha büyük ve sağlıklı yetişmesi sağlanıyor. Budama işlemi yaklaşık bir ay sürerken, kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak değerlendiriliyor.