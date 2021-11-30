Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum

Türkiye dünden bu yana lodosun etkisi altında. Dünden bu yana İstanbul'da 4 Kocaeli ve Zonguldak'ta da birer kişi hayatını kaybetti. AFAD yaşananlara ilişkin son durumu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 10:32 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 11:00

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 1

Şiddetli lodos 'nin batı kesimini etkilemeye devam ediyor. 'da 4 can kaybına neden olan fırtına birçok ilde çatıların uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açtı.

 

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 2

AFAD  yaşananlarla ilgili son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 3

İstanbul'da zaman zaman hızı saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı belirtilen fırtına nedeniyle 2075 kaza ihbarı alındığı bildirildi.

 

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 4

Açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir" denildi.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 5

Kentte yaralı sayısının da 44 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 6

İşte AFAD'ın son açıklamasına il il son durum:

KOCAELİ

Aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana geldi. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı.

11 tekne batması gerçekleşti. Meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İzmit Arızlı Köyü Cami minaresi devrildi, 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 7

ZONGULDAK

Ereğli ilçesinde 2 konutun çatısı uçtu, 1 konutun çatısı yandı, 1 konutun da balkonunda yangın çıktı. 

Dün hastane inşaatında çalışan bir işçi rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 8

BURSA

Şiddetli rüzgâr nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana geldi. Yaralanma ve can kaybı yok.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 9

BOLU

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana geldi. An itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi yok.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 10

 TEKİRDAĞ

Şiddetli rüzgar nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 11

YALOVA

10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.

Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum - 12

BALIKESİR

8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.

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