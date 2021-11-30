Türkiye'nin batısını fırtına vurdu: İl il son durum

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 10:32 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 11:00
AFAD yaşananlarla ilgili son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.
İstanbul'da zaman zaman hızı saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı belirtilen fırtına nedeniyle 2075 kaza ihbarı alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanmış, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar görmüş ve tüm bu olaylara müdahale edilmiştir" denildi.
Kentte yaralı sayısının da 44 olduğu belirtildi.
İşte AFAD'ın son açıklamasına il il son durum:
KOCAELİ
Aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana geldi. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı.
11 tekne batması gerçekleşti. Meydana gelen olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İzmit Arızlı Köyü Cami minaresi devrildi, 4 ev tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
ZONGULDAK
Ereğli ilçesinde 2 konutun çatısı uçtu, 1 konutun çatısı yandı, 1 konutun da balkonunda yangın çıktı.
Dün hastane inşaatında çalışan bir işçi rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.
BURSA
Şiddetli rüzgâr nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana geldi. Yaralanma ve can kaybı yok.
BOLU
Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana geldi. An itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi yok.
TEKİRDAĞ
Şiddetli rüzgar nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı uçması, 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.
YALOVA
10 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 5 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.
BALIKESİR
8 çatı hasarı, 1 ev duvarı yıkılması ve 2 araç hasarı meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok.