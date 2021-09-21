Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık: Sular 200 metre çekildi

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nü kuraklık vurdu. Gölün suları 200 metre çekilince, 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı.

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İHA 21.09.2021 - 11:09

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların 200 metreye yakın çekilmesiyle iyice gün yüzüne çıktı.

Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.

740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı.

Sanayi ve tarım alanlarının sulanması için çekilen aşırı suyun göldeki seviyesinin düşmesine sebep olduğu iddia ediliyor. İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.

İznik gölünün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, "Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik gölünün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik. Son yıllarda İznik gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin İznik gölünün çekilmesiyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

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