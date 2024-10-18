Türkiye'nin birçok noktasında mevsimin ilk karı düştü

Kars'ta gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kara bıraktı. Bu yıl erken yağan kar, Kars-Iğdır karayolunda etkili oldu.

Digor yolu Handere mevkisi lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yolda kara yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonlarına kaydederek bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.