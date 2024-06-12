Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor
Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkili olurken, Rize’nin yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmaları yapıyor.
Rize’de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.İl Özel İdaresin’den yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs’ta başladığı belirtildi.