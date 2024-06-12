Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor

Türkiye’nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkili olurken, Rize’nin yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmaları yapıyor.

Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 1

Rize’de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresin’den yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs’ta başladığı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 2

Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır.”
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 3

Açıklamada, çalışmaların Ardeşen’de 13, Fındıklı’da 8, Çamlıhemşin’de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 4
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 5
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 6
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 7
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 8
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 9
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 10
Türkiye’nin büyük bölümü kavrulurken, Rize’de karla mücadele var: Ekipler yolları açmaya çalışıyor - 11
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