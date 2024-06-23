Türkiye’nin büyük bölümü kavruluyor, onlar sobayla ısınıyor: Hava sıcaklığı 8 derece
Türkiye’nin büyük bölümü mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle bunaltan günlerden geçiyor. İç Anadolu’nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası’nda ise durum farklı… Yaylada hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Kavurucu sıcaklardan bunalıp yaylaya gelenler, akşamları sobayla ısınıyor.
İç Anadolu’nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.