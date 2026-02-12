Türkiye'nin çınarları 100 yaşına merdiven dayadı. 90 yaş üstü nüfusta 2 il dikkat çekti
12.02.2026 12:52
Son Güncelleme: 12.02.2026 15:45
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 100 yaşına merdiven dayayan 90 yaş üstü 243 bin 713 kişi bulunuyor.
YAŞLILARIN SAYISI İLK DEFA AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye'de 100 yaşına yaklaşan kişi sayısı yıllar içerisinde artış gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Ülke bazında bakıldığında 90 yaşını geçen 243 bin 713 kişi bulunuyor.
2007 yılından beri 90 yaş üzeri yaşlı nüfusu her yıl artış gösteriyordu ancak 2025 yılında 243 bin 713'e geriledi. Böylece verilerin yer aldığı 2007-2025 döneminde 90 yaşını aşan "çınarların" sayısı 16 yıl sonra ilk kez azaldı.
YAŞLI ORANI EN ÇOK TUNCELİ'DE
Nüfusa oranla bakıldığında en çok 90 yaş üzeri kişi yüzde 0.89 ile Tunceli'de bulunuyor. Tunceli'de 90 yaşı geçen 775 kişi bulunuyor.
Tunceli'yi yüzde 0,84 ve 3 bin 842 nüfusla Giresun, yüzde 0,71 ve 1185 kişiyle Artvin izledi
Nüfusa oranlama yapılmadığında en çok 90 yaşını aşan kişi sayısı İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'da 90 yaşının üzerinde 36 bin 37 kişi yaşıyor.
İstanbul'daki yaşlı sayısını 15 bin 923 kişi ile Ankara takip ediyor.