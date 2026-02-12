Türkiye'nin çınarları 100 yaşına merdiven dayadı. 90 yaş üstü nüfusta 2 il dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye'de 100 yaşına yaklaşan kişi sayısı yıllar içerisinde artış gösteriyor. TÜİK'in verilerine göre ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Ülke bazında bakıldığında 90 yaşını geçen 243 bin 713 kişi bulunuyor.

2007 yılından beri 90 yaş üzeri yaşlı nüfusu her yıl artış gösteriyordu ancak 2025 yılında 243 bin 713'e geriledi. Böylece verilerin yer aldığı 2007-2025 döneminde 90 yaşını aşan "çınarların" sayısı 16 yıl sonra ilk kez azaldı.