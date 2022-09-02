Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var?

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 11:35 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 11:44
Kimisinin zehri yoğun ağrı ve sancıya neden olurken kimisi ölüme yol açabiliyor.
Denizlerimizde yer alan pek bilinmeyen ancak zehirleri sebebiyle herkesin dikkat etmesi gereken balıklar karşınızda.
İstilacı türlerin çoğu iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı'ndan giriş yapıyorlar.
İşte zehirli balıkların Türkiye kıyılarındaki yayılma alanları;
Balon balığı yayılma alanı Marmaris ve Gökova bölgesidir.
Balon balığı, varlık gösterdiği bölgedeki deniz canlısı popülasyonunun azalmasına neden olur. Yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar verir. Toksin içeriği sebebiyle zehirlenmeye yol açar. Balon balığının içerdiği toksin, insan vücudunda aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar:
Kol ve bacaklarda uyuşukluk, Baş dönmesi ve akabinde terleme, Kusma, Morarma, Konuşma güçlüğü ve Felç
Aslan balığının başlıca yayılma alanı Doğu Akdeniz'dir.
BALIKÇILAR İÇİN BÜYÜK RİSK
Zehirli aslan balığı, Pterois olarak bilinen familyaya ait balık türlerinden biridir. Zehirli deniz balıkları arasında yer alır. Kıyıya yakın yerlerde, 50 metrelik derinliklerde yaşar. İnsanlar için büyük bir tehlike arz eden zehirli aslan balığı, salgıladığı zehir ile ciddi boyutlarda sorunlara yol açabilir. Genellikle Hint Okyanusu’nda ve Büyük Okyanus’ta yaşayan balık türlerindendir. Küçük balıklarla beslenmekte ve hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaktadır. Deniz ekosistemine de ciddi boyutlarda zarar vermekte olan zehirli aslan balıkları, balık avlayanlar için de büyük bir risk oluşturmaktadır.
Üzgün balığının yayılma alanı Akdeniz'dir.
Beyaz Sokar'ın yayılma alanı Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'dir.
Esmer Sokar'ın yayılma alanı Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'dir.
Taş Balığı'nın yayılma alanı Adana-Yumurtalık'tır.
Uzun Kuyruklu Rina balığı Doğu akdeniz kıyılarında görülür.
Sarı Kutu balığın yayılma alanı Antalya Körfezi'dir.
Yağ balığının yayılma alanı Orta Ege, Doğu Akdeniz Kıyıları, Mersin Körfezi ve Alanya kıyılarıdır.