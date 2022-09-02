Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var?

Türkiye'nin denizlerinde yaklaşık 500 istilacı yabancı balık türü bulunuyor. İşte denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve insan sağlığına zararlı olan zehirli balıkların başlıca yayılma alanları...

Haberler - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 11:35 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 11:44

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 1

Kimisinin zehri yoğun ağrı ve sancıya neden olurken kimisi ölüme yol açabiliyor.

Denizlerimizde yer alan pek bilinmeyen ancak zehirleri sebebiyle herkesin dikkat etmesi gereken balıklar karşınızda.

İstilacı türlerin çoğu iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı'ndan giriş yapıyorlar.

İşte zehirli balıkların kıyılarındaki yayılma alanları;

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 2

BALON BALIĞI

Balon balığı yayılma alanı Marmaris ve Gökova bölgesidir. 

BALON BALIĞI ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Balon balığı, varlık gösterdiği bölgedeki deniz canlısı popülasyonunun azalmasına neden olur. Yerli balıkların yumurta ve larvalarına zarar verir. Toksin içeriği sebebiyle zehirlenmeye yol açar. Balon balığının içerdiği toksin, insan vücudunda aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar:

Kol ve bacaklarda uyuşukluk, Baş dönmesi ve akabinde terleme, Kusma, Morarma, Konuşma güçlüğü ve Felç

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 3

ASLAN BALIĞI

Aslan balığının başlıca yayılma alanı Doğu 'dir.

BALIKÇILAR İÇİN BÜYÜK RİSK

Zehirli aslan balığı, Pterois olarak bilinen familyaya ait balık türlerinden biridir. Zehirli deniz balıkları arasında yer alır. Kıyıya yakın yerlerde, 50 metrelik derinliklerde yaşar. İnsanlar için büyük bir tehlike arz eden zehirli aslan balığı, salgıladığı zehir ile ciddi boyutlarda sorunlara yol açabilir. Genellikle Hint Okyanusu’nda ve Büyük Okyanus’ta yaşayan balık türlerindendir. Küçük balıklarla beslenmekte ve hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaktadır. Deniz ekosistemine de ciddi boyutlarda zarar vermekte olan zehirli aslan balıkları, balık avlayanlar için de büyük bir risk oluşturmaktadır.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 4

ÜZGÜN BALIĞI

Üzgün balığının yayılma alanı Akdeniz'dir.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 5

BEYAZ SOKAR

Beyaz Sokar'ın yayılma alanı Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'dir.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 6

ESMER SOKAR

Esmer Sokar'ın yayılma alanı Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'dir.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 7

TAŞ BALIĞI

Taş Balığı'nın yayılma alanı Adana-Yumurtalık'tır.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 8

UZUN KUYRUKLU RİNA BALIĞI

Uzun Kuyruklu Rina balığı Doğu akdeniz kıyılarında görülür.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 9

SARI KUTU BALIĞI

Sarı Kutu balığın yayılma alanı Antalya Körfezi'dir.

Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var? - 10

YAĞ BALIĞI

Yağ balığının yayılma alanı Orta Ege, Doğu Akdeniz Kıyıları, Mersin Körfezi ve Alanya kıyılarıdır.

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