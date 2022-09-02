Türkiye'nin denizlerinde hangi zehirli balık türleri var?

ASLAN BALIĞI

Aslan balığının başlıca yayılma alanı Doğu Akdeniz'dir.

BALIKÇILAR İÇİN BÜYÜK RİSK

Zehirli aslan balığı, Pterois olarak bilinen familyaya ait balık türlerinden biridir. Zehirli deniz balıkları arasında yer alır. Kıyıya yakın yerlerde, 50 metrelik derinliklerde yaşar. İnsanlar için büyük bir tehlike arz eden zehirli aslan balığı, salgıladığı zehir ile ciddi boyutlarda sorunlara yol açabilir. Genellikle Hint Okyanusu’nda ve Büyük Okyanus’ta yaşayan balık türlerindendir. Küçük balıklarla beslenmekte ve hızlı bir şekilde üreyip çoğalmaktadır. Deniz ekosistemine de ciddi boyutlarda zarar vermekte olan zehirli aslan balıkları, balık avlayanlar için de büyük bir risk oluşturmaktadır.