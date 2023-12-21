Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi: En riskli alanlar hangi bölgede?
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler olmaya devam ederken, MTA tarafından Türkiye'nin diri fay haritası da güncellendi. Yapılan araştırmada 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz dün akşam NTV yayınında Türkiye'deki deprem üretebilen fayları anlatarak risk haritasını yorumladı.
MTA, yenilenmiş diri fay hattı haritasını paylaştı.