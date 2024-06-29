Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Saat 04.00'da mesai başlıyor, tadı, rengi, kokusu tamamen doğal
Erzurum'un Olur ilçesi kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde coğrafi işaret belgeli 'Karnavas dut pekmezi' mesaisi başladı. Tadı, rengi, kokusu ve tamamen doğal olarak üretildiği için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret belgesi verdiği Karnavas dut pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.
Karnavas dut pekmezinin üretimi, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde mesai sabah erkenden başlıyor.