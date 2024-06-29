Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Saat 04.00'da mesai başlıyor, tadı, rengi, kokusu tamamen doğal

Soğuyan pekmez, bidonlara konularak depoya kaldırılıyor.Bu sezon 2 tona yakın pekmez üretimi hedeflediğini belirten Avşin Aktürk, eşi Songül Aktürk ile dut pekmezi üretimini tamamen doğal yollarla yaptıklarını Türkiye'nin dört bir yanına pazarladıklarını söyledi. Kendisinin 100 dut ağacı dikip üretime başladığını belirten Osman Aktürk, oğlu Avşin Aktürk ile gelini Songül Aktürk'ün bu üretimi yeni dikilen ağaçlarla daha da artırdığını söyledi.