Türkiye'nin dört bir yanına yayılan lezzet: Yazın güneşte, kışın fırında kurutuluyor
Sivas'ın Gürün ilçesinde, doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulguru, lezzeti kadar üretimiyle de adından söz ettiriyor. Doğal yöntemlerle elde edilen buğdaydan üretilen bulgur, yaz aylarında doğal yollarla güneşte kurutulurken kış aylarında ise fırınlarda işlenerek tüketiciye sunuluyor.
Gürün ilçesinde doğal yöntemlerle üretilen Gürün bulguru, bin bir zahmetle sofralara ulaştırılıyor. Organik Zeron buğdayı kullanılarak elde edilen bulgur yaz aylarında kavurucu güneş altından doğal yöntemlerle kurutulurken kışın ise fırınlarda kurutuluyor, ardından da yıkanıp ayıklanarak tüketime hazır hale getiriliyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilen, ihracatı da yapılan Gürün bulguru diğer bulgurlardan farklı olarak yağı ve suyu daha çok çekmesi nedeniyle tercih ediliyor.