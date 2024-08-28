Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi sahilindeki Kum Adası olarak bilinen bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene ağustosun son haftasında şifa arayanların adeta akınına uğruyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Kum Adası olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.