Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi sahilindeki Kum Adası olarak bilinen bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene ağustosun son haftasında şifa arayanların adeta akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 1

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde Kum Adası olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 2

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 3

Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 4

Çanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 5

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 6

Seyfullah Akçay (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 7

Nuray Aslan (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 8

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 9
Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 10
Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 11
Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar: Bu kuma gömülenin ağrısı kalmıyor - 12
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