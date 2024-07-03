Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor"
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nin devamındaki Sarısu Plajı'nda, son günlerde plastik kirliliği yaşanıyor. Denize girenler yüzdükleri sırada ağızlarına plastik parçacıklarının girdiğinden yakınıyor. Sahil boyu plastik atıklarla kirlenen Sarısu'da, açıkta demirli gemilerden şüphe ediliyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçe sınırlarındaki Konyaaltı Sahili'nin devamında, Antalya Limanı'ndan sonraki alanda bulunan Sarısu Plajı'nda son günlerde ciddi plastik kirliliği ortaya çıktı.