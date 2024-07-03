Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor"

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nin devamındaki Sarısu Plajı'nda, son günlerde plastik kirliliği yaşanıyor. Denize girenler yüzdükleri sırada ağızlarına plastik parçacıklarının girdiğinden yakınıyor. Sahil boyu plastik atıklarla kirlenen Sarısu'da, açıkta demirli gemilerden şüphe ediliyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 1

Antalya'nın Konyaaltı ilçe sınırlarındaki Konyaaltı Sahili'nin devamında, Antalya Limanı'ndan sonraki alanda bulunan Sarısu Plajı'nda son günlerde ciddi plastik kirliliği ortaya çıktı.

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Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 2

Plajda dalgaların vurduğu alanlarda denizden geldiği belirtilen plastik atıklar, deniz yüzeyinde yüzenlerin ağzına geliyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 3

Naylon parçacıkları ve diğer plastik atıkların vücutlarına yapıştığını ve ağızlarına girdiğini belirten yerli ve yabancı tatilciler, deniz yüzeyinde bayramdan sonra ortaya çıkan plastik kirliliğinin nedeninin açıkta demirlemiş gemilerden kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 4

"HERKES ŞİKAYETÇİ, ANTALYA'YA YAKIŞMIYOR"

Uzun yıllardır Sarısu'da, her sabah denize girdiğini belirten yerleşik Rus Viktor Bikkenev, bayram öncesi çok temiz olan Sarısu'daki denizde, bayramdan sonra özellikle son 1 haftadır ciddi plastik atığı görmeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 5

Buna yol açan şeyin ne olduğunu bilmediğini, ancak açıkta demirlemiş gemilerden kaynaklanabileceğini anlatan Bikkenev, "Yüzerken ağzımıza, yüzümüze plastik atıkların parçacıkları çarpıyor. O yüzden artık burada denize giremiyoruz. Bu durumdan herkes şikayetçi. Antalya'ya yakışmıyor. Doğamızı temiz tutmalıyız, inşallah temizlenir" dedi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 6

"DENİZİN İÇİN GERÇEKTEN BERBAT"

Antalyalı Seyfettin Oral, "Bugün geldim ve denizin içi gerçekten çok berbat. İçinde atıklar var, gemiden mi atıldı bilemiyorum. Sahiller yine aynı şekilde berbat. Girilecek gibi değil. Antalya'yı, Konyaaltı Sarısu'yu övüyorlar ama bazı problemler var" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 7

Feride Oral ise "Yüzerken torunumla köpük gibi ve şeffaf plastikler insanların üstüne üstüne geliyor. Az önce çıktık denizden, çok var. Böyle pislik olunca gelmek istemiyoruz. Etrafta çok kirlilik var" dedi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 8

KUMSAL VE ORMANDA DA ATIK KİRLİLİĞİ

Bir yaz okulunun öğrencilerini her sabah Sarısu Sahili'ne getiren Rus öğretmen Tatyana Malahova, sahilin son günlerde aşırı kirlendiğini, plastik atıkların çoğaldığını belirtti. Malahova, deniz yüzeyinde özellikle parçalar halindeki plastik atıklar yüzünden öğrencilerin yüzemediğini, artık başka plajlara gideceklerini söyledi. Öğrenciler de yüzerken karşılaştıkları, vücutlarına ve ağızlarına gelen plastik parça atıklarla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 9

Denizdeki kirliliğin yanı sıra, vatandaşların kumsala ve hemen yanındaki ormana bıraktığı çöpler de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor" - 10

Sahil boyunca kumsalda her türlü atığı görmek mümkün. Ayrıca ağaçların yanlarında yakılmış mangallar ve atıkları da rahatsız edici boyutta gözleniyor.

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