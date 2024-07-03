Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde üzen görüntüler! "Yüzerken köpük gibi ve şeffaf plastikler üzerimize geliyor"

"DENİZİN İÇİN GERÇEKTEN BERBAT"

Antalyalı Seyfettin Oral, "Bugün geldim ve denizin içi gerçekten çok berbat. İçinde atıklar var, gemiden mi atıldı bilemiyorum. Sahiller yine aynı şekilde berbat. Girilecek gibi değil. Antalya'yı, Konyaaltı Sarısu'yu övüyorlar ama bazı problemler var" diye konuştu.