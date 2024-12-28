Türkiye'nin en büyüğü: Suyun rengi değişti, içeriye giriş yasaklandı

"SU SEVİYESİNİN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Geçtiğimiz Salı gününden itibaren etkili olan yağış ile birlikte mağaranın su seviyesi yüksek olduğu için ziyarete kapattıklarını anlatan Ünlüsoy, “Su seviyesinin normale dönmesi ile birlikte mağaramızı tekrar ziyarete açacağız.