Türkiye'nin en büyüğü: Suyun rengi değişti, içeriye giriş yasaklandı
Antalya'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış, İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan ve Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklüğünde yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nda su seviyesi 5 ile 7 metre arasında yükselirken, içeriye girişler ise yasaklandı. Mağaranın masmavi turkuaz renkteki suyu yine yağışlardan dolayı kahverengiye dönüştü.
İbradı ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağış sonrası yer altı sularının yükselmesi ile birlikte denizden 400 metre yükseklikte bulunan Altınbeşik Mağarası'nda su düzeyinde ciddi artış meydana geldi.