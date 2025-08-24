Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek
Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı zirvesinde 40 bin metrekarelik alana Türk bayrağı işleniyor.
Türkiye'nin en büyük bayrağı Kahramanmaraş dağlarına işleniyor.
Türkiye'nin en büyük bayrağı Kahramanmaraş dağlarına işleniyor.
Kentin plaka kodu 46'dan esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi'ne işlenen Türk bayrağının büyüklüğü 40 bin metrekare olacak, bayrağın yanına da 6 bin metrekare büyüklüğünde İstiklal madalyası işlenecek.
Şehrin her noktasından çıplak gözle görülecek olan Türk bayrağı tamamlandığında Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçecek.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayrağın geceleri de görünmesi için ışıklandırma yapılacağını belirtti, çalışmaların Bayrak Kanunu’na uygun şekilde yapıldığını söyledi.