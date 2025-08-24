Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı zirvesinde 40 bin metrekarelik alana Türk bayrağı işleniyor.

Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek - 1

Türkiye'nin en büyük bayrağı Kahramanmaraş dağlarına işleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek - 2

Kentin plaka kodu 46'dan esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi'ne işlenen Türk bayrağının büyüklüğü 40 bin metrekare olacak, bayrağın yanına da 6 bin metrekare büyüklüğünde İstiklal madalyası işlenecek.

Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek - 3

Şehrin her noktasından çıplak gözle görülecek olan Türk bayrağı tamamlandığında Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek - 4

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bayrağın geceleri de görünmesi için ışıklandırma yapılacağını belirtti, çalışmaların Bayrak Kanunu’na uygun şekilde yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek - 5
DAHA FAZLA GÖSTER