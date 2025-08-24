Türkiye'nin en büyük bayrağı: Bittiğinde şehrin her yerinden görünecek

Kentin plaka kodu 46'dan esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi'ne işlenen Türk bayrağının büyüklüğü 40 bin metrekare olacak, bayrağın yanına da 6 bin metrekare büyüklüğünde İstiklal madalyası işlenecek.