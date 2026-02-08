Türkiye'nin en büyük göllerinden. Kritik eşik aşıldı, simge kayıklar toprağa hapsoldu
08.02.2026 12:36
İHA
Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde suların çekilmesiyle karaya oturan kayıklar göldeki kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.
Eber Gölü'nün simgesi kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu.
Afyonkarahisar’ın doğa harikası, biyolojik çeşitliliğin kalesi Eber Gölü, iklim krizi ve yanlış sulama politikalarının pençesinde can çekişiyor.
Bir zamanlar üzerinden kuş seslerinin eksik olmadığı, balıkçıların ağlarını umutla attığı masmavi sular çekildi; geriye sadece çatlamış topraklar ve terk edilmiş tekneler kaldı.
Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eber’de su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Eskiden metrelerce suyun bulunduğu alanlarda şimdi toz bulutları yükseliyor.
Suyun çekilmesiyle birlikte, gölün simgesi olan geleneksel kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu.
Gölün kıyı şeridi boyunca dizilen, çürümeye yüz tutmuş onlarca tekne, bölge halkı tarafından "Kayık Mezarlığı" olarak adlandırılmaya başlandı.