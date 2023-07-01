Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmasına yasal getirildi. Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı ve dünyada göç edebilen tek bozayı olan Sarıkamış bozayılarını korumak için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 1

KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde, "Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması" projesi yürütülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 2

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olduğu belirtilen Sarıkamış'taki bozayıları, foto ve video kapanlarla ormanlık alan içinde izleme çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 3

Proje kapsamında, başta bozayılar olmak üzere yaban hayvanlarının ormanda kullandıkları kaşınma ağaçlarının bulunduğu bölgelerde kesim yapılmayacak.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 4

BOZAYILAR HAKKINDA

Latince olarak Ursus arctos olarak adlandırılan bozayılar, ayıgiller (Ursidae) familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüne denilmektedir. Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır (Ursus maritimus).

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 5

Bozayının ana dağılım alanı Rusya'nın bazı bölümleri, Orta Asya, Çin, Kanada, ABD, İskandinavya, özellikle Romanya olmak üzere Karpatlar, Anadolu ve Kafkaslar'dır.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 6

Türkiye'de görülen bozayı türü Avrasya bozayısıdır. Bu tür Türkiye’de Karadeniz Bölgesi, Toros’lar, İç Ege Dağları ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış göstermektedir.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 7

Bozayıların uzunlukları 180 cm-220 cm, kütleleri ise ortalama 150 kg-250 kg arasında değişmektedir. Bazı erkek bozayıların ağırlıkları yarım tona kadar çıkabilmektedir.

Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 8
Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 9
Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 10
Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 11
Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak - 12
DAHA FAZLA GÖSTER