Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak

BOZAYILAR HAKKINDA

Latince olarak Ursus arctos olarak adlandırılan bozayılar, ayıgiller (Ursidae) familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüne denilmektedir. Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır (Ursus maritimus).