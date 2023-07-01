Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı: Kaşındığı ağaçlarda kesim yapılmayacak
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan bozayıların kaşındığı ağaçlar ve çevresinde kesim yapılmasına yasal getirildi. Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı ve dünyada göç edebilen tek bozayı olan Sarıkamış bozayılarını korumak için çalışmalar devam ediyor.
KuzeyDoğa Derneği, Iğdır ve Koç Üniversiteleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde, "Sarıkamış Ormanlarındaki Yırtıcı Etoburların Araştırması" projesi yürütülüyor.