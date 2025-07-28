Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı

Lavantanın sadece görsel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük değer taşıdığına dikkat çeken Başkan Kılca, bitkinin sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik gibi birçok alanda yüksek katma değerle kullanıldığını söyledi. Kılca şöyle devam etti: "Vatandaşlarımıza alternatif ve kazançlı bir ürün de sunmak için çıktığımız bu yolda; lavantadan gazoz, sabun, krem, yağ, dondurma gibi birçok ürün üretiyoruz. Bu sayede Karatay’ın ve Konya’nın turizmine katkı sunarken, belediye bütçemize de ekonomik değer kazandırıyoruz."

Başkan Hasan Kılca, konuşmasının sonunda Karatay Lavanta Bahçesi ile birlikte Karatay Mevlana Gül Parkı’na büyük ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkür ederek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördük. Karatay’ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.