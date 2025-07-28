Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı
Konya’nın önemli turizm ve üretim alanlarından biri haline gelen Karatay Lavanta Bahçelerinde hasat dönemi başladı. Toplanan lavantalar, birçok farklı sektörde ekonomik değere dönüştürülüyor.
Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat gerçekleştirildi. Bir ay boyunca yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bahçede toplanan lavantalar; gazoz, dondurma, sabun, mum, krem ve lavanta yağı gibi birçok ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek. 28 Haziran’da ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçeleri, morun en güzel tonlarıyla eşsiz bir görsel şölen sundu. Lavanta Bahçesi sadece bir çiçek tarlası değil, unutulmaz hatıraların yeşerdiği bir mekan olarak vatandaşları ağırladı. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar ile doğa tutkunlarının uğrak noktası olan bahçede, özel dekor alanları sayesinde ziyaretçiler de unutulmaz kareler yakalama imkanı buldu.