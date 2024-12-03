Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!''

Tire Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan da, büyük olması sebebiyle pazarda canlılık olduğunu ifade etti. Kaşan, "Bu bir gelenek. İğne atsanız yere düşmeyecek bir pazar. Türkiye'nin en büyük pazarı olduğu için çok yoğun oluyor" ifadelerine yer verdi.