Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!''

İzmir'in Tire ilçesinde, tarihi 1800'lü yıllara dayanan 225 yıllık Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalıkla binlerce kişiyi ağırlıyor. Her sokağı süsleyen 2 bin tezgahın açıldığı pazar, asırlık gelenek olan 08.30'daki pazar duasıyla satışa başlıyor.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 1

Tire ilçesinde, tarihi 1800'lü yıllara dayanan Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı Ege Bölgesi'nin hemen hemen her ilinden ziyaretçilerini konuk ediyor. Geceden kurulmaya başlanan pazar tezgahlarıyla esnaf, her salı gelenek haline gelen 08.30'daki hoparlörden yapılan pazar duasıyla satışa başlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 2

Tire Salı Pazarı'nda 2 bin adet pazar tezgahı, hemen hemen her sokağı kaplıyor. Tezgahların uzunluğu kilometreyi buluyor.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 3

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, DÜNYADA DA BİLİNİYOR

Yabancı turistlerin bile ilgisini çeken pazar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adını duyururken; yöreye özgü sebze ve meyve çeşitlerinden el sanatlarına, kuruyemişlerden balıklara kadar binlerce ürün tezgahları süslüyor. Bu anlamda pazar, her hafta ciddi anlamda ekonomiye de canlılık getiriyor.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 4

İlçenin tarihi hafızalarından emekli öğretmen Yılmaz Göçmen, pazarın Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 5

''KÖKENİ 1800'LÜ YILLARA DAYANIYOR''

Yılmaz Göçmen, "Açık pazar olarak Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise ikinci sırada. Orta Park'tan, yani Cumhuriyet Meydanı'ndan yukarı Ulu Camii'ye kadar olan alanda, bütün sokaklar pazardır. Onlarca tezgah her salı, sabah saat 08.30'da pazar duasıyla açılır. 1800'lü yıllara kadar gidiyor geçmişi. Her yerden; Ödemiş'ten, Bayındır'dan, Selçuk'tan, Aydın'dan çok sayıda esnaf geliyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 6

Tire Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Kaşan da, büyük olması sebebiyle pazarda canlılık olduğunu ifade etti. Kaşan, "Bu bir gelenek. İğne atsanız yere düşmeyecek bir pazar. Türkiye'nin en büyük pazarı olduğu için çok yoğun oluyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 7

Pazara alışverişe gelen Gülcan Karaali de, "Çok büyük bir pazar, bayağı gezdim. Pırasasından tutun, patatesine ve meyvesine kadar her şeyi aldık, fiyatlar el yakıyor. Her salı buradayız. Aklınıza ne geliyorsa var" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!'' - 8
DAHA FAZLA GÖSTER