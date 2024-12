Türkiye'nin en büyük pazarı: Kökeni 1800'lü yıllara dayanıyor, ''Dile kolay 2 bin tezgah var!''

Tire ilçesinde, tarihi 1800'lü yıllara dayanan Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı, her salı Ege Bölgesi'nin hemen hemen her ilinden ziyaretçilerini konuk ediyor. Geceden kurulmaya başlanan pazar tezgahlarıyla esnaf, her salı gelenek haline gelen 08.30'daki hoparlörden yapılan pazar duasıyla satışa başlıyor.