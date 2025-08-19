Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kurumak üzere: "Göl vefat etti! Türkiye'nin başı sağ olsun"

"BALIKÇILAR OLARAK BİTTİK"

Göldeki otlanma ve bataklık oluşumuna dikkat çeken Kurt, "Ağlar serilmeyecek dereceye geldi. Bizim için artık Beyşehir Gölü yok. Beyşehir Gölü, şu anda ölmüş vaziyettedir. Balıkçılar olarak tamamen bittik. Balıkçılık yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede tarımsal sulama da yapılamadığını kaydeden Kurt, "Sadece içme suyu olarak kullanılıyor. İçme suyu olarak ise bir ay mı olur, iki ay mı olur, altı ay mı olur, ondan da şikayetler gelmeye başlar." diye konuştu.

Bölgedeki evlerde yer alan musluklardan balçık akmaya başlayacağını söyleyen Kurt, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki zamanlarda çeşmelerden balçık bataklık akacak. Bizim tahminlerimiz bu yöndedir. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti, burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık.

Şu an bazı yerlerde bin 500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte adalar oluştu.''