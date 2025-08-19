Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kurumak üzere: "Göl vefat etti! Türkiye'nin başı sağ olsun"

Konya ve Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü'nde su bazı yerlerde 300 metre çekildi. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, "Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor.

Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaştık 300 metre çekildi.

Su çekildiği için balıkçılığın ve tekneyle turların yapılması güçleşiyor.

Su çekilen yerlerde ise artık büyükbaşlar otluyor.

Balıkçıların otlanmadan ve bataklıktan dolayı göle açıldığını belirten Beyşehir Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Kurt, "Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun." dedi.

"BALIKÇILAR OLARAK BİTTİK"

Göldeki otlanma ve bataklık oluşumuna dikkat çeken Kurt, "Ağlar serilmeyecek dereceye geldi. Bizim için artık Beyşehir Gölü yok. Beyşehir Gölü, şu anda ölmüş vaziyettedir. Balıkçılar olarak tamamen bittik. Balıkçılık yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede tarımsal sulama da yapılamadığını kaydeden Kurt, "Sadece içme suyu olarak kullanılıyor. İçme suyu olarak ise bir ay mı olur, iki ay mı olur, altı ay mı olur, ondan da şikayetler gelmeye başlar." diye konuştu.

Bölgedeki evlerde yer alan musluklardan balçık akmaya başlayacağını söyleyen Kurt, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki zamanlarda çeşmelerden balçık bataklık akacak. Bizim tahminlerimiz bu yöndedir. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti, burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık.

Şu an bazı yerlerde bin 500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte adalar oluştu.''

Kuraklığın yanı sıra gölü besleyen bazı kaynakların önüne tarımsal amaçlı gölet ve barajlar yapıldığını belirten Kurt, ''Beyşehir Gölü'nün önüne sulama barajları yapıldı. Dolayısıyla Beyşehir Gölü, beslenemez hale geldi ve bugünkü halini aldı. Barajların yapılmasına tabi ki karşı değiliz ama bir yeri yaparken, diğer yeri bozmadan yapılmalı." dedi.

Çiftçilerin pancarlarını sulayamadığını kaydeden Kurt, "Çoğu çiftçi tarlasını tekrar sürdü. Ciddi bir şekilde çiftçilerin zararı var. Bunun sebebi suyun olmamasıdır." şeklinde konuştu.

Kurt şöyle devam etti:

"Biz çiftçilere dedik ki, 'Hoyratça sulamayı bırakın. Damlama sulamaya geçin, tasarruf edin' diye uyardık. Bu göl hepimizin, dedik ama diğer arkadaşlar, 'Dört balıkçıya mı lazım' diyerek tepki gösterdi.

Şu an ise biz balıkçılar olarak sesizimizi çıkarmıyoruz. Bu sorun artık Türkiye'nin sorunu haline geldi. Çiftçiler diyor ki, 'Beyşehir bize su vermiyor'. Kapaklar açık su gitmiyor vaziyette, alın su sizin olsun. Çünkü göl kurudu, su yok.

Yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Bizim şöyle bir talebimiz var. Akçay’da boşa akan bir su var. 36 kilometrelik bir mesafeden getirtilerek Beyşehir Gölüne kazandırılırsa göl kurtulur. Onun için bu projeyi en hızlı şekilde gündeme alıp, master planı hazırlayarak meclise sunulup gölümüze getirtmeliyiz."

