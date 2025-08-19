Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü kurumak üzere: "Göl vefat etti! Türkiye'nin başı sağ olsun"
Konya ve Isparta arasında yer alan Beyşehir Gölü'nde su bazı yerlerde 300 metre çekildi. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, "Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." dedi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor.
Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaştık 300 metre çekildi.