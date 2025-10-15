Türkiye'nin en çok avlanan balık türü: Miktarı her geçen yıl azalıyor
Karadeniz'de hamsi stokları alarm veriyor. Hem bölge balıkçılığı hem de deniz ekosistemi için kritik öneme sahip olan türde av miktarı her geçen yıl azalıyor.
Karadeniz'de balık av sezonu devam ederken, hamsi stokları için alarm zilleri çalıyor. Türkiye'nin en çok avlanan balık türü olan hamside, son yıllarda ciddi bir düşüş yaşanıyor. Hem sofraların vazgeçilmezi hem de deniz ekosisteminin en kritik halkalarından biri olan hamsideki azalma, bölgesel balıkçılık ekonomisini de yakından etkiliyor.