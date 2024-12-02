Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen listesini açıkladı. ÇAYKUR’un listesi, çayın kalbi sayılan Karadeniz Bölgesi’nin tahtını kaybettiğini gösterdi.

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 1

Türkiye'nin en çok çay içen şehri ise hiç beklenmedik bir yer oldu: Gaziantep. Çaykur'un yayımladığı verilere göre, Gaziantep, çay tüketimiyle listenin başında yer alıyor. Gaziantep'i sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı takip ediyor. Çay tüketiminde ilk sırada çıkan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 2

GAZİANTEP

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 3

ŞANLIURFA

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 4

MUŞ

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 5

DİYARBAKIR

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 6

MARDİN

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 7

BİTLİS

Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı - 8

AĞRI

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