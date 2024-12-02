Türkiye'nin en çok çay içen şehirleri açıklandı: Zirvedeki il Güneydoğu'dan çıktı

Türkiye'nin en çok çay içen şehri ise hiç beklenmedik bir yer oldu: Gaziantep. Çaykur'un yayımladığı verilere göre, Gaziantep, çay tüketimiyle listenin başında yer alıyor. Gaziantep'i sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı takip ediyor. Çay tüketiminde ilk sırada çıkan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih ediliyor.