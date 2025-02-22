Türkiye'nin en çok kar yağan şehri: Beyaz esaretle yaklaşık 40 yıldır mücadele ediyor
Bitlis İl Özel İdaresinde görevli iş makinesi operatörü Nail Aşit, yaklaşık 40 yıldır zorlu kış şartlarında köy yollarını ulaşıma açıyor.
Türkiye'nin en çok kar yağan şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Bitlis'te, İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.
Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte, 3 çocuk babası 57 yaşındaki Nail Aşit de karlı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresindeki mesai arkadaşlarıyla görev alıyor.
Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği kırsalda özverili şekilde çalışan Aşit, kapanan köy yollarını açarak vatandaşların yardımına koşuyor.