Türkiye'nin en çok kar yağan şehri: Beyaz esaretle yaklaşık 40 yıldır mücadele ediyor

Aşit, kışın yolları açık tutmak için seferber olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çocuklarımızdan uzak, dağın başında çığ tehlikesiyle mücadele ediyoruz. Karla mücadele zor bir iş. Her yer bembeyaz, bazen yolun izini bulamıyoruz. Fakat mesai arkadaşlarımızın büyük maharetleriyle şimdiye kadar çok şükür kazasız, belasız atlattık. Hayatımızın büyük bir bölümünü karla mücadeleye adadık. Bir köye gittiğimizde köy halkının bizi karşılaması en büyük gurur kaynağımız. Helalinden kazanıp çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Diğer bölgelerde de karla mücadele eden arkadaşlar bizi anlayacaktır."





