Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada
Mersin Taşucu Limanı'da 2 bin 500 ton patateste bitki hastalığı tespit edilince bir gemi dolusu ürünün imhasına karar verildi. 400 ton patates imha edildi, 2 bin 100 ton da sırada.
Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, Tarsus TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde açıklamalarda bulundu.
Patataslerle ilgili kendilerine 24 Aralık'ta müracaatta bulunulduğunu belirten Kabaoğlu, yapılan incelemelerde ürünlerin uygun olmadığının ortaya çıktığını belirtti.