Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Bakanlığa bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.