Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada

Mersin Taşucu Limanı'da 2 bin 500 ton patateste bitki hastalığı tespit edilince bir gemi dolusu ürünün imhasına karar verildi. 400 ton patates imha edildi, 2 bin 100 ton da sırada.

Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada - 1

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, Tarsus TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde açıklamalarda bulundu.

Patataslerle ilgili kendilerine 24 Aralık'ta müracaatta bulunulduğunu belirten Kabaoğlu, yapılan incelemelerde ürünlerin uygun olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

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Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada - 2

Kabaoğlu, "Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevliler tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir." dedi.

Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada - 3

"PİYASAYA SÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını belirten Kabaoğlu, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir." dedi.

Türkiye'nin en çok tüketilen sebzesinde hastalık: 400 ton imha edildi, 2 bin 100 ton sırada - 4

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Bakanlığa bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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