Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi

Artvin’de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye’nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu unvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük.

Haberler - İHA 01.02.2022 - 11:04

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 1

Bu tüneller arasında en önemli tünel olarak ilk sırada Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan -Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen ve 2018 yılında hizmete giren Cankurtaran Tüneli yer alıyor.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 2

5 bin 228 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp olarak hizmet veriyor. Bu tünellerle beraber güzergah 12 kilometre kısalırken, Cankurtaran Geçidi'nde zorlu kış şartlarında araçların yolda kalması da tarihe karıştı.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 3

Bu önemli tünelin dışında Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı, 2007 yılında hizmete giren Borçka Barajı ve 2016 yılında hizmete giren Artvin Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kalması nedeniyle bir çok tünel yapıldı.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 4

Son olarak yapımı devam eden ve bu yıl su tutma işlemi gerçekleşmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi relokasyon yolları kapsamında tamamlanan tünellerle birlikte 76 olan tünel sayısı, 115’e yükseldi.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 5

'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Bir bölümü Devlet Su İşleri tarafından bir bölümü ise Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmış olan tünellerle, barajlar şehri olan Artvin aynı zamanda tüneller şehri olma yolunda.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 6

Toplamda 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarının, 56 kilometresi tamamen tünel olarak inşa edilmiş durumda.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 7

YUSUFELİ İLÇESİNE 42 TÜNELLE ULAŞIM SAĞLANIYOR

Özelikle Artvin-Yusufeli ilçesine ağırlıklı olan tünel sayısı, zorlu coğrafyada en uygun ulaşım şekli olarak belirlenmiş. 70 kilometre olan Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde 42 tünel ve 11 köprü yer alıyor.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 8

BARAJLAR ŞEHRİYDİ ŞİMDI TÜNELLER ŞEHRİ OLDU

Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere ’nin en yüksek barajı ilimizde yapılmakta. Teknik olarak su tutma aşamasına geldik diyebiliriz. Dolayısıyla bu projenin en önemli ayaklarından biri olan yol ağı. Yaklaşık bu kapsamda 70 kilometre karayolu ağı yeniden yapılıyor. Çok ilginçtir, bu 70 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin’e barajlar şehri diyoruz aslında ama bir tüneller şehri. 115 civarında tünel kullanarak ulaşım sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 9

Yusufeli Şoförler Odası Başkanı Fevzi Polat ise yaptığı açıklamada, "Arhavi’den Yusufeli ilçemize kadar 76 tünel vardı, bu 115’e çıktı. Bunun en ağırlıklı olan kısmı Yusufeli ilçemizde. Şuan 42 tünelimiz var Yusufeli’nde. Eskiden sel gelirdi, taş düşerdi, yol ulaşıma kapanırdı. Şimdi bu büyük ölçüde kalktı” dedi.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 10

"ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA BİZE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR"

Kamyoncular Kooperatif Başkan Yardımcısı Fatih Kurt, "Konum olarak Hopa ve Erzurum’a 150 kilometre uzaklıktayız. Biz kamyoncu esnafı olarak yapılan tünellerden, yapılan yollardan memnunuz. Yoğun kış şartlarında tüneller bize büyük kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 11
Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 12
Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi - 13

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