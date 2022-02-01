Türkiye’nin en çok tünele sahip ili: Barajların etkisi

BARAJLAR ŞEHRİYDİ ŞİMDI TÜNELLER ŞEHRİ OLDU

Artvin Valisi Yılmaz Doruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Türkiye’nin en yüksek barajı ilimizde yapılmakta. Teknik olarak su tutma aşamasına geldik diyebiliriz. Dolayısıyla bu projenin en önemli ayaklarından biri olan yol ağı. Yaklaşık bu kapsamda 70 kilometre karayolu ağı yeniden yapılıyor. Çok ilginçtir, bu 70 kilometrenin 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Artvin’e barajlar şehri diyoruz aslında ama bir tüneller şehri. 115 civarında tünel kullanarak ulaşım sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.