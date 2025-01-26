Türkiye'nin en kalabalık ilçesi: Listeye damgasını vuran ilçe hangi ilde bulunuyor?

1. ESENYURT – 978.007

İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü. Buna rağmen "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" ünvanını korudu. Üstelik bu özelliğiyle 57 ili geride bıraktı.



Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinin büyük bir kısmı, göç alan ve sanayi, ticaret, eğitim gibi alanlarda cazibe merkezi haline gelen bölgelerde bulunur. Özellikle İstanbul, Ankara ve Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki ilçeler, konut projeleri, ekonomik fırsatlar ve ulaşım avantajları ile yoğun bir nüfus barındırır.