Türkiye'nin en kalabalık ilçesi: Listeye damgasını vuran ilçe hangi ilde bulunuyor?
Türkiye, coğrafi konumu ve kendine has özellikleriyle dünyanın en dikkat çekici ülkelerinden biri olma özelliğine sahip. Nüfus dağılımı ise bu ilgiyi daha da pekiştiren bir faktör. Bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından öyle bir konumda ki, birçok ili geride bırakabiliyor. Peki, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangi ilde yer alıyor?
Türkiye, büyük bir coğrafyaya yayılan ve 81 ile sahip bir ülke. Ancak bu iller içinde bazı ilçeler, nüfuslarıyla bir şehir büyüklüğüne ulaşmıştır. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve bu ilçeleri öne çıkaran özellikler:
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ