Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu, nüfusu bir milyonu geçti. Dünya ülkelerini bile geride bıraktı

09.02.2026 11:47
Son Güncelleme: 09.02.2026 12:25
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un ilçesi Esenyurt, bir milyon nüfus barajını aşarak Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. TÜİK verilerine göre, Esenyurt'un nüfusu 1 milyon 3 bin 905'e ulaştı ve birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
1 MİLYON REKORUNU KIRDI
İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt TÜİK'in açıkladığı yeni verilerde de birinciliği kaptırmadı yeni bir rekora sahip oldu. Esenyurt TÜİK'in verilerine göre 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusa sahip oldu. Buna göre Türkiye'de 1 milyon nüfus barajını geçen ilk ilçe Esenyurt oldu.
Esenyurt İlçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.
57 İLDEN BÜYÜK
Esenyurt yoğun göç dalgasıyla yıllardır karşı karşıya kalıyor. Nüfusunun 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Esenyurt şuan Türkiye'deki 57 ilden daha fazla nüfusa sahip oluyor. Sanayi ve işletmelerin yoğun olduğu bölge göç alma durumuna açık hale geliyor.
ESENYURT BAZI ÜLKELERDEN BİLE KALABALIK
Esenyurt'un 1 milyon 3 bin 905'lik nüfusu sadece Türkiye'deki illerin değil dünyadaki bazı ülkelerin bile nüfusunun önüne geçti. Lüksemburg 684 bin 770 kişilik nüfusula Esenyurt'un nüfusuna yetişemeyen ülkeler arasında yer aldı.
Karadağ 627 bin 568 kişilik nüfusu, Malta 548 bin 210 kişilik nüfusu, İzlanda 400 binlik nüfusu, Trump'ın sık sık sözlerinde yer verdiği Grönland ise 55 bin kişilik nüfusu ile Esenyurt'un arkasında kalan ülkeler listesinde yer alıyor.
TÜİK GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini paylaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Türkiye'nin nüfus oranı son dönemde tartışılmaya devam ederken yeni açıklanan verilerle 2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.
ERKEK NÜFUSU KADINLARDAN DAHA FAZLA
Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 oldu.