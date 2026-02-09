Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu, nüfusu bir milyonu geçti. Dünya ülkelerini bile geride bıraktı

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt TÜİK' in açıkladığı yeni verilerde de birinciliği kaptırmadı yeni bir rekora sahip oldu. Esenyurt TÜİK'in verilerine göre 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusa sahip oldu. Buna göre Türkiye'de 1 milyon nüfus barajını geçen ilk ilçe Esenyurt oldu.

Esenyurt İlçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.