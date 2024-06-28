Türkiye'nin en kalabalık şehirleri! Sokakları, caddeleri tıklım tıklım dolu, dünyanın en kalabalık 15 ili sıralamasında listede

Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor. Bu illerde yaşamak isteyenler için de birçok avantaj bulunuyor. Peki, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangisidir? İşte en kalabalık 10 şehir...