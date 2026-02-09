Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip şehri. Zirvede hangi il var?

Türkiye'nin en kalabalık şehri yine değişmedi. Mega kent İstanbul en kalabalık şehir olmaya devam ediyor. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.