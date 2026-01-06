Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili. Maskesiz sokağa çıkmıyorlar
06.01.2026 11:24
İHA
Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre 1 Ocak'tan itibaren Iğdır, yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu.
Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre ölçülen yüksek partikül madde değerleri, Iğdır'da hava kalitesinin “tehlikeli” seviyelerde kirli olduğunu gösterdi. Uzmanlar özellikle şehirde kış aylarında artan fosil yakıt kullanımını, meteorolojik şartlar ve hava sirkülasyonundaki yetersizliğin hava kirliliğini arttırdığına dikkat çekiyor. Uzman isimler; çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça açık havada uzun süre kalmaması gerektiğinin altını çizerken hava kirliliğine karşı maske kullanımının da önemini vurguluyor. Iğdır geçmiş yılların aynı dönemlerinde hava kirliliği sıralamalarında üst sıralara adını yazdırmıştı.
"TOZ DEĞİL, KİMYASAL MADDE YAYILMIŞ GİBİ"
Iğdır'da restoran işletmecisi Sinan Savaş, hava kirliliğinin ciddi artış gösterdiğini ve vatandaşlar tarafından da gözlemlendiğini belirtti. “Biz burada adeta zehir soluyoruz” diyen Savaş, sabahları çocuklarına maske takarak okula gönderdiklerini ve işletmesine gelen müşterilerin de hemen yemek yiyip kalktığını ve vatandaşlar hava kirliliği sebebiyle pek fazla sosyal hayata karışmadıklarını söyledi. Savaş çoğu kişinin yılın bu zamanlarında hava kirliliği nedeniyle şehri terkettiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:
“Iğdır, yeşilliğiyle ve görselliğiyle çok güzel bir şehir. Ancak bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi size de göstereceğim, üzerleri resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi.”