Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili. Maskesiz sokağa çıkmıyorlar

Iğdır'da restoran işletmecisi Sinan Savaş, hava kirliliğinin ciddi artış gösterdiğini ve vatandaşlar tarafından da gözlemlendiğini belirtti. “Biz burada adeta zehir soluyoruz” diyen Savaş, sabahları çocuklarına maske takarak okula gönderdiklerini ve işletmesine gelen müşterilerin de hemen yemek yiyip kalktığını ve vatandaşlar hava kirliliği sebebiyle pek fazla sosyal hayata karışmadıklarını söyledi. Savaş çoğu kişinin yılın bu zamanlarında hava kirliliği nedeniyle şehri terkettiğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

“Iğdır, yeşilliğiyle ve görselliğiyle çok güzel bir şehir. Ancak bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi size de göstereceğim, üzerleri resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi.”