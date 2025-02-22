Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezi: Dünyanın en saf tuzları arasında yer alıyor
Türkiye'nin önemli tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da yapılan kaya tuzu üretimi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tuz ihtiyacı karşılanıyor. Yüksek minerali ile dikkat çeken Çankırı kaya tuzu, hayvanların et, süt verimine katkı sağlıyor.
Çankırı'da 35 milyon yıl önce oluşan kaya tuzu blokları, Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise Çankırı tuzunun dünyanın en saf tuzları arasında yer aldığını ortaya koydu. Çankırı tuzu, bu özelliği sayesinde hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Çankırı, yalnızca insanların değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da tuz ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Çankırı'da üretilen kaya tuzu, barındırdığı mineraller sayesinde hayvanların et ve süt veriminin artmasına katkı sağlıyor.