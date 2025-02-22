Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezi: Dünyanın en saf tuzları arasında yer alıyor



Tuz ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun ise tuz yalayan hayvanların etinde ve sütünde yüksek verim olduğunu ifade ederek, "Tuz, insanlarda olduğu gibi hayvanlar içinde bir gıda maddesidir. Ancak insanların tüketebileceği tuz miktarıyla hayvanların tüketmeleri gereken tuz miktarı aynı değildir. Tuz, gerek et, gerekse de süt verimi için olmazsa olmazdır. Tuz tüketen çiftlik hayvanları daha fazla yem yer, daha fazla su içer ve dolayısıyla verimleri de fazla olur. Hayvancılıkta tuz kullanımının bir diğer önemli yönü ise hayvanların üreme sağlığıdır. Yeterli miktarda tuz tüketen hayvanlarda döl verimi ve sperm kalitesi artmaktadır. Hayvanlar ve insanlar için elzem minarelerde farklıdır. İnsanlar için elzem olmayan birçok mineral, hayvanlar için elzem olabilmektedir. Tuz, hayvanlarda başlıca kemiklerde depolanmaktadır. Tuzla beslenen hayvanların etleri daha lezzetli olmaktadır ve eti kemiğinden çok daha kolay ayrılabilir" şeklinde konuştu.