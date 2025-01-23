Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan "Nergis Adası" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sulama kanallarının suyunun lagüne karışmasıyla birlikte adanın büyük bir bölümünü sazlıklar kapladı.
Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor.