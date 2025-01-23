Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan "Nergis Adası" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sulama kanallarının suyunun lagüne karışmasıyla birlikte adanın büyük bir bölümünü sazlıklar kapladı.

Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 1

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 2

"Kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 3

YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Ancak lagüne sulama kanallarının suyunun karışması nedeniyle Nergis Adası'nın büyük bir kısmını sazlıklar kapladı. Sazlıklarla kaplanan adanın yok olma tehlikesi altında olduğu öğrenildi.


Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 4

“BURASI DOĞAL SİT ALANI”

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Akyatan Lagünü'nün kalbi olan Nergis Adası'nın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Nergis adamız çok özel bir yer. Burası görenlerin hayranlıkla baktığı ve imrenerek izlediği bir alan. Akyatan Lagünü içerisinde küçük adacıklar var. Bu adacıkların içerisinde nergisler doğal olarak yetişiyor. Burası doğal sit alanı. Koruma altında olan bir alan” ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 5

“NERGİSLERİN ZARAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Akyatan Lagünü ve Nergis Adası'nın koruma altında olduğunu, herkesin giremeyeceğini belirten Başkan Karataş, “Bu alanlara çeşitli dönemlerde vatandaşlarımız özel botlarla bilgimiz dahilinde gelebiliyor.

Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 6

Turizme katkı sağlayacağına inandığımız bu alan hem Adana hem de Karataş'ın tanıtımı için önem arz ediyor. Ancak buraya bilgimiz dahilinde olmadan kaçak giriş yapanlar ve nergisleri tahrip ediyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini gözler önüne serdiriyor. Nergislerin zarar görmemesini sağlamamız lazım” diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri: "Saklı cennet" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 7

Öte yandan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Akyatan Lagünü'nü ve Nergis Adası'nın korunarak gelecek kuşaklara teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

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