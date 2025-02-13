Türkiye'nin en renkli aşıkları: 26 yıldır aynı renk elbiseler giyiyorlar
Ferhat ile Şirin diyarı Amasya’da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti, 26 yıldır her gün giydikleri aynı renk elbiselerle Türkiye’nin en renkli aşıkları olarak gösteriliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi denk gelen söz yıl dönümlerinde çiçek ve çikolata alıp eşini isteyen Turhan Ladikli, 26. kez bu geleneksel adeti yeniledi. Hedefinde ise ömrü boyunca kız isteme adetini sürdürmek var.
Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği Amasya'da 2 çocuk sahibi Ladikli çift, evde, işte, sokakta, tatilde gittikleri her yerde giydikleri aynı renk elbiseleriyle görenleri şaşırtıyor.