Türkiye'nin en renkli aşıkları: 26 yıldır aynı renk elbiseler giyiyorlar

Çok sayıda elbiseleri bulunduğu için her gün ne giyeceklerini ayarlamakta güçlük çekmediğini anlatan Ladikli, "Renk uyumu kalp ve hayat uyumu demektir. Bu, bizim yaşam şeklimiz. Birimizin üstüne bir şey döküldüğü zaman bile hemen kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Bunu hep sürdüreceğiz" diye konuştu.