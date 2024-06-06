Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı

Yaz mevsimi tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün saat 06.00-18.00 saatleri arasında alınan en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya’daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi 46,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 1

Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya’da hissedildi.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya’da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 2

EN SICAK YER KAŞ İLÇESİ

Dün ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye’nin en sıcak yeri 46,2 derece ile Kaş ilçesindeki Çavdır Orman sahası oldu.

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün 06.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya’daki ölçüm istasyonları aldı.

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 4

Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45,1, Aksu ilçesine bağlı Boztepe ile Serik ilçesine bağlı Gebiz orman sahasında 45, kent merkezi olarak Muratpaşa ilçesinde 44,8, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 44,7 dereceye ulaştı.

Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 5
Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 6
Türkiye’nin en sıcak yeri belli oldu: 46,2 dereceye ulaştı - 7
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