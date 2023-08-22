Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu.

Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.