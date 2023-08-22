Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı
Türkiye'nin en sinirli şehirleri belli oldu. İnternet üzerinden yapılan bir anketle belirlenen en sinirli şehirler arasında yer alan il şaşırttı. İşte Türkiye'nin en sinirli şehirleri...
Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu.
Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor.