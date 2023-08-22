Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin en sinirli şehirleri belli oldu. İnternet üzerinden yapılan bir anketle belirlenen en sinirli şehirler arasında yer alan il şaşırttı. İşte Türkiye'nin en sinirli şehirleri...

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 1

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu.

Bir internet platformu üzerinden 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yoğun trafik, kalabalık nüfus ve mesafelerin getirdiği zaman kayıpları gibi faktörler, şehirde yaşayanları diğer bölgelere kıyasla daha stresli kılıyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 2

Ancak anketin sonuçları, şehir yaşamının getirdiği zorlukların yanı sıra bölgesel faktörlerin ve yaşam şartlarının da insanların ruh halleri üzerinde daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor.

Katılımcılara ankette 15 soru soruldu. Düzenlenen anketin sonuçları şu şekilde:

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 3

İZMİR

İzmir: Yüzde 29

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 4

BALIKESİR

Balıkesir: Yüzde 30

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 5

ÇANAKKALE

Çanakkale: Yüzde 43

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 6

Aydın

Aydın: Yüzde 50

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 7

ANKARA

Ankara: Yüzde 52

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 8

HATAY

Hatay: Yüzde 53

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 9

ESKİŞEHİR

Eskişehir: Yüzde 56

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 10

SAMSUN

Samsun: Yüzde 60

Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu: İlk sıradaki şehir şaşırttı - 11

SİVAS

Sivas: Yüzde 64

DAHA FAZLA GÖSTER