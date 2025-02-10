Türkiye'nin en soğuk ilçesi: Eksi 28,4 derece

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28,4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi: Eksi 28,4 derece - 1

Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

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Türkiye'nin en soğuk ilçesi: Eksi 28,4 derece - 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,4 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar çalışmadı.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi: Eksi 28,4 derece - 3

Adem Hamitoğulları, soğuklarla birlikte her yerin beyaza büründüğünü söyleyerek, "Soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar ayrı bir güzellik katıyor şehre.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi: Eksi 28,4 derece - 4

Her yer bembeyaz. Kışı bu şekilde yaşıyoruz. Havalar Şubat ayı olmasına rağmen soğuk ama yapacak bir şey yok. Biz bu duruma alışığız" dedi.

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