Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 29,7 derece

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı mevkisinde 22,1, Kangal ilçesinde 20,1, Hafik ilçesi Derince köyünde 19,8, Suşehri Geminbeli Geçidi'nde 19,1 ve Zara ilçesinde 18,5 ölçüldü.