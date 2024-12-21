Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.