Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi

Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 1

Ardahan eksi 23,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 3

Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 4

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 5

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 6
Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 7
Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 23,3'ü gösterdi - 8
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