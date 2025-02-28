Türkiye'nin en soğuk yeri: Termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi

Kent'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 32,1 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 25, Çıldır'da eksi 25, Posof'ta eksi 16, Damal'da eksi 25 ve Hanak'ta eksi 25 dereceyi gösterdi.