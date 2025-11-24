Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi. Polis eksik olmuyor
24.11.2025 12:10
Son Güncelleme: 24.11.2025 12:25
DHA
Yapay zekanın değerlendirmesine göre, Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri listesinde ilk sırada Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.
Yapay zeka ilginç bir araştırmaya imza attı.
Türkiye’nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesinde, İstanbul ve Ankara’nın bazı mahallelerinden sonra Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi yer aldı.
Kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü.
Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.
Şükrücan Şengül (23), çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirtti.
“Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir." diye konuşan Şengül, "Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa’da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var. Polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz.” diye konuştu.
"O KADAR DA KÖTÜ BİR MAHALLE DEĞİL"
Tarık Keser (23) ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, “Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz.” ifadelerini kullandı.