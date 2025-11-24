Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi. Polis eksik olmuyor

Şükrücan Şengül (23), çocukluğunun geçtiği mahalleden başka yerde yaşayamayacağını belirtti.

“Bizim mahallemiz çok tehlikeli, her an her şey olabilir." diye konuşan Şengül, "Tarlabaşı, Çinçin ya da Bursa’da yeni çıkan bir mahalleymiş; kimse bize yetişemez. Şu an sakin ama bir ara sokağa girdiğiniz zaman çok şey görebilirsiniz. Her dakika olay var. Polis araçları eksik olmaz. Mahallemizi kötü tanıtıyorlar ama biz seviyoruz.” diye konuştu.

"O KADAR DA KÖTÜ BİR MAHALLE DEĞİL"

Tarık Keser (23) ise araştırmanın doğru tespit olduğunu belirterek, “Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi dediğin zaman bir duruluyor. Dıştan görüldüğü gibi değil, içine girince anlarsın ne olduğunu. Buraya dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Burada hayat her zaman güzeldi. Şu anda da çok güzel. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi ama abartıyorlar, o kadar da kötü bir mahalle değil. İnsanlar kendi hallerindeler. Biz burada birbirimize dost değil, kardeş deriz.” ifadelerini kullandı.