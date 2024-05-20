Türkiye'nin en uzun menzilli radarı ALP 300-G artık TSK'da
Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli radarı Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi olan ALP 300-G'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimi gerçekleştirildi.
ASELSAN tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli ve milli olarak geliştirilen ülkenin en uzun menzilli radarı olan erken ihbar radar sistemlerinin ilk teslimatı dolayısıyla ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde tören düzenlendi.